Israël annule un festival culturel à la Maison d’Abraham, un lieu sous protection française

La Maison d’Abraham, lieu emblématique de Jérusalem-Est, historiquement et diplomatiquement sous protection de la France et reliée également au Vatican, a été perquisitionnée par la police israélienne. Ce lieu qui à l’origine accueille des pèlerins modestes de toutes religions est situé dans la partie arabe de la ville sainte, annexée par Israël. La Maison d’Abraham a organisé cette semaine un festival culturel pour les Palestiniens. Inacceptable pour les autorités israéliennes qui ont mis fin à l’évènement.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Le drapeau tricolore a beau flotter au-dessus de la Maison d’Abraham à Jérusalem, cela n’a pas empêché la police israélienne d’intervenir pour interrompre le festival qui s’y tenait. Un choc pour Bernard Thibaud, directeur de la Maison d’Abraham : « On est vraiment très tristes, parce qu’on a pu voir le bien, le sourire et la joie des enfants… C’était quand même des spectacles de marionnettes et de clowns qui étaient donnés à Jérusalem-Est. Pour nous, la culture est essentielle et très importante, pour que les enfants puissent trouver des espaces de fêtes et de réjouissances ».

Consternation de la Maison d’Abraham du Secours Catholique @caritasfrance suite à l’interdiction par la police israélienne d’un festival culturel pour les enfants (9-11 ans) et familles de Silwan. « Le développement est le nouveau nom de la paix » (Pape Paul VI - oct 1966) ? https://t.co/Lqk3MuwUpr — Bernard Thibaud (@bthibaudsc) October 28, 2021

C’est le ministère de la Sécurité publique israélien qui a émis l’ordre de mettre fin à l’évènement. Car selon lui, le festival aurait été organisé par l’Autorité palestinienne, ce qui est interdit par la loi israélienne, en vigueur dans cette partie de la ville annexée par l’État hébreu. Mais selon Bernard Thibaud, cet argument est tout simplement faux.

« Cet événement est financé par le Programme de développement des Nations unies et plus particulièrement par les gouvernements autrichien et finlandais, donc il n’y a pas de financement de l’Autorité palestinienne. Mais je crois comprendre que beaucoup d’événements culturels sur Jérusalem sont aujourd’hui, et déjà depuis quelque temps, bloqués avec cet argument. »

Contacté, le Consulat de France à Jérusalem affirme avoir informé le ministère des Affaires étrangères à Paris.

