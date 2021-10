Liban: suspension de la procédure visant l'ex-chef du gouvernement Hassan Diab

© Wikimedia Commons CC BY 4.0 Mehr News Agency

Le juge chargé de l’enquête dans l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth, Tarek Bitar, a suspendu jeudi 28 octobre la procédure concernant l'ancien chef de gouvernement Hassan Diab, quelques heures avant son interrogatoire. Cette décision fait suite à une plainte de l’ex-Premier ministre contre le magistrat.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Poursuivi pour « intention présumée d'homicide, négligence et manquements », Hassan Diab fait l’objet d’un mandat d’amener délivré par le juge Tarek Bitar le 14 septembre, le jour même d’un voyage privé aux États-Unis.

À son retour, plus d’un mois plus tard, l’ex-Premier ministre n’a pas été inquiété.

Le jour de la convocation de Hassan Diab, jeudi 28 octobre, le magistrat a été notifié d’une plainte contre l’État présentée la veille par ses avocats. La procédure judiciaire visant l’ancien chef du gouvernement a par conséquent été suspendue, en attendant la décision de la chambre compétente.

Trois anciens ministres inculpés par Tarek Bitar ont également intenté de nouveaux recours contre le magistrat. L’un d’eux, Ali Hassan Khalil, très proche du chef du Parlement Nabi Berry, fait l’objet d’un mandat d’arrêt jamais exécuté.

À ce jour, Tarek Bitar n’a réussi à entendre aucun des responsables politiques qu’il a inculpés dans le cadre de son enquête.

La majorité de la classe politique a serré les rangs derrière les anciens ministres et députés, en reprochant à Tarek Bitar de violer la Constitution. Une Constitution qui stipule de juger les dirigeants politiques devant une Haute Cour formée par le Parlement, et non pas devant la justice pénale.

