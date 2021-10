La France se mobilise pour le militant franco-palestinien Salah Hamouri menacé d'expulsion de Jérusalem

Salah Hamouri risque de ne plus pouvoir vivre à Jérusalem, après que les autorités israéliennes ont révoqué son statut de résident permanent de la ville sainte. Selon son avocat, il est victime d’une décision administrative arbitraire du ministère de l’Intérieur israélien. Accusé de terrorisme par l’État hébreu, Salah Hamouri avait déjà été emprisonné entre 2005 et 2011 en Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Né d’une mère française et d’un père palestinien, Salah Hamouri, est militant des droits de l’homme et avocat. Dans les années 2000, il est condamné par Israël à sept ans de prison pour tentative d’assassinat et appartenance à une organisation terroriste. Des accusations qu’il a toujours niées.

Selon son avocat Mahoumd Hassan, des années après cette affaire, Salah Hamouri est comme tous les Palestiniens de Jérusalem : harcelé par les autorités israéliennes. « Depuis le début de l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, Israël tente méthodiquement de vider Jérusalem de sa population palestinienne, dit-il. Ils veulent chasser les Palestiniens de leurs terres, et de leurs maisons. Et pour y parvenir, Israël révoque le statut de résident des Palestiniens de Jérusalem. »

Salah Hamouri, une victime de plus

Selon maître Mahmoud Hassan, sur les 300 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, au moins 25 000 ont perdu leur titre de séjour sans raison valable. Salah Hamouri est une victime de plus, regrette son avocat : « Les autorités d’occupation ont bien assez de tribunaux. Donc, si elles reprochent quelque chose à Salah, qu’elles aillent devant la justice. Elles affirment avoir des preuves contre lui, mais elles prétendent que ces preuves sont secrètes. Moi je pense que si elles avaient quoi que ce soit contre lui, il serait déjà sur le banc des accusés. »

Le ministère des Affaires étrangers français affirme être « pleinement mobilisé », afin que Salah Hamouri ne soit pas expulsé par les Israéliens.

