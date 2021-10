Israël: réouverture des frontières aux touristes et pèlerins au 1er novembre

L'accès aux touristes étrangers et aux pèlerins à Israël est conditionné à des règles strictes. (Image d'illustration) © C0 Pixabay/Contributeur

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plus d’un an et demi, les touristes et les pèlerins sont à nouveau autorisés à entrer en Israël — et par extension, dans les Territoires palestiniens — à partir de ce 1e novembre. Le Premier ministre israélien Naftali Bennet ainsi que les ministres de la Santé et du Tourisme se sont accordés en ce sens la semaine dernière. Mais les conditions sont strictes et restrictives.