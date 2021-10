Liban: le ministre de l'Information Georges Cordahi refuse de démissionner

La photo du ministre libanais de l'Information Georges Cordahi sur un panneau d'affichage à Sanaa, au Yémen, le 31 octobre 2021. REUTERS - KHALED ABDULLAH

Texte par : RFI Suivre 2 mn

D’immenses portraits du ministre libanais de l'Information Georges Cordahi, qui avait qualifié d'« absurde » la guerre du Yémen, ont été affichées dimanche dans les rues de Sanaa, la capitale yéménite sous contrôle des rebelles houthis. Ses propos critiques envers l'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont poussé le royaume et trois autres pays du Golfe à expulser les ambassadeurs du Liban et à rappeler leurs diplomates de Beyrouth. Au Liban et dans le monde arabe, Georges Cordahi est considéré comme un héros par les uns ou un suppôt de l’influence iranienne par les autres.