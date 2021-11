Cisjordanie: Israël approuve des logements pour Palestiniens en zone C

Israël approuve la construction de plus de 1 000 logements pour les Palestiniens en « zone C », portion de la Cisjordanie sous contrôle exclusif de l’État hébreu.

Après avoir annoncé, il y a quelques jours, la construction de 3 000 nouveaux logements pour les colons en Cisjordanie occupée, Israël approuve la construction de plus de 1 000 logements pour les Palestiniens en « zone C », portion de la Cisjordanie sous contrôle exclusif de l’État hébreu. Cela n’était pas arrivé depuis des années.

Avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Approuver des logements pour les Palestiniens en « zone C », c’est en réalité autoriser les Palestiniens à construire sur leurs propres terres. Les territoires palestiniens de Cisjordanie occupée sont divisés en trois zones : la zone A, les villes palestiniennes sous le contrôle de l’Autorité palestinienne. Vient ensuite la zone B : elle est sous administration civile palestinienne. Mais Israël en a le contrôle militaire. Et enfin la zone C : plus de la moitié de la Cisjordanie, est sous le contrôle exclusif des Israéliens.

Ce découpage a été entériné par les accords d’Oslo en 1995. À l’origine, il prévoyait le transfert progressif des zones B et C aux Palestiniens. Mais ce processus est gelé depuis plus de 20 ans. Deux décennies, durant lesquelles les Israéliens n’ont cessé de s’étendre dans la zone C, la transformant en zone de colonisation et d’exercices militaires.

Cette zone est quasiment interdite aux Palestiniens. Et les Israéliens tentent régulièrement de chasser les Palestiniens qui y vivent déjà, en leur rendant la vie impossible : démolition d’habitations, d’écoles ou encore de cliniques et refus systématique de permis de construire.

En approuvant ce projet de construction pour les Palestiniens en Zone C, le gouvernement israélien tente surtout de contrebalancer les récentes annonces de construction de nouveaux logements dans les colonies. Des projets illégaux, pour lesquels il a été critiqué à la fois par son aile gauche, mais aussi par ses principaux partenaires occidentaux.

