NSO sur la liste noire américaine: le concepteur israélien du logiciel Pegasus «consterné»

NSO Group a été placé sur sa liste noire des entreprises menaçant la sécurité nationale des États-Unis. Le logiciel Pegasus, vendu à des gouvernements étrangers avec l'approbation de la Défense israélienne, permet de récupérer les messages, photos, contacts, et d'activer à distance les micros d'un smartphone.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Le groupe israélien NSO, plaide la bonne foi, et se dit « consterné » par la décision américaine. Sa mission désormais est de tout faire pour sortir de cette liste noire, dans laquelle Washington vient de le classer, aux côtés des entreprises menaçant sa sécurité nationale.

À Tel Aviv, les dirigeants de NSO affirment respecter « rigoureusement les droits de l’homme ». Selon eux, leur logiciel Pegasus, vendu à des gouvernements étrangers avec l’approbation du ministère de la Défense israélien, a été détourné de sa fonction initiale.

Et pourtant, l’objectif de Pegasus est clair. Lorsque ce logiciel s’attaque à un smartphone, un téléphone intelligent, il récupère les messages, photos, et contacts qui y sont stockés. Et il permet même d'activer à distance les micros de l’appareil.

Mais face à Pegasus, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Dans ses contrats, l’entreprise israélienne interdit d’espionner les numéros de ses alliés américains et britanniques. Afin de désamorcer la crise avec la France, victime de ce logiciel, les responsables israéliens auraient proposé à Paris de considérer à l’avenir les téléphones français « intouchables ».

