Nucléaire iranien: Téhéran annonce une reprise des négociations le 29 novembre

L'Iran a finalement donné une date, le 29 novembre pour la reprise des négociations nucléaires avec les grandes puissances du groupe 4+1 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie et la Chine) et indirectement avec les États-Unis.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La reprise des négociations interviendra après près de six mois d'interruption. Sur le dossier nucléaire, des questions difficiles vont se poser. Tout d'abord, la nouvelle équipe de négociateurs nucléaires iraniens est constituée de personnalités dures connues pour leur opposition à l'accord nucléaire de 2015.

Ensuite, Téhéran exige la fin de toute les sanctions imposées contre l'Iran depuis 2018 après la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire décidée par l'ancien président américain Donald Trump. Or, les États-Unis refusent de lever toutes les sanctions et viennent d'en imposer de nouvelles contre la République islamique.

Autre problème de Téhéran, l'Iran a fait des progrès importants dans son programme nucléaire, notamment en faisant de l'enrichissement d'uranium à 20 et 60% et en augmentant considérablement son stock d'uranium enrichi contrairement à l'accord de 2015.

De même, Téhéran utilise des centrifugeuses très modernes et très puissances et a commencé à fabriquer du métal d'uranium. Or, les dirigeants occidentaux viennent d'affirmer que toutes ces activités entraient dans un cadre militaire.

Or contrairement à 2015, l'Iran veut obtenir des garanties de la part des Américains pour ne avoir la surprise d'un abandon de l'accord par Washington, ce qui présage de longues négociations difficiles.

