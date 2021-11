Iran: mort du très populaire caricaturiste Kambiz Derambakhsh

© Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Romissa Mofidi

Kambiz Derambakhsh, sans doute le plus populaire des caricaturistes iraniens est mort à la suite de complications liées au Covid-19 à l'âge de 79 ans. En 2014, il a reçu l'insigne de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, lors d'une cérémonie à l'ambassade de France à Téhéran.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Un homme grand, des cheveux grisonnants et une moustache et des lunettes, Kambiz Derambakhsh a commencé à faire des caricatures à l'âge de 14 ans. Les personnages de ses dessins étaient des hommes sans visages, dessinés avec des traits simples au crayon.

Il avait expliqué que ce personnage fétiche était un peu comme un acteur qui travaillait pour lui et qu’il était son directeur de film.

Ses caricatures étaient publiées dans de nombreux journaux iraniens, mais aussi à l'étranger. Il a exposé ses œuvres dans une cinquantaine d'expositions en Iran et à l'étranger, notamment en France, en Allemagne, au Japon ou encore en Turquie.

Un travail salué par de nombreuses personnalités

Il avait quitté l'Iran au moment de la révolution de 1979 pour vivre en Allemagne, mais il a préféré revenir dans son pays natal en 2002. Il avait alors affirmé que la qualité de son travail était meilleure, tout comme l'accueil du public.

Le ministère de la Culture a salué son œuvre. De nombreuses personnalités du monde des arts et du cinéma ont salué son travail et son caractère simple et gentil.

Ces derniers mois, plusieurs artistes iraniens très connus sont morts du Covid-19, ce qui a provoqué des critiques, notamment sur le retard du gouvernement pour importer des vaccins.

