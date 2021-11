Pegasus: le logiciel espion utilisé contre six Palestiniens, fonctionnaires et militants

Nouvelles révélations autour de Pegasus : cette fois, ce sont les autorités israéliennes qui ont infiltré les téléphones de six Palestiniens avec le logiciel espion du groupe NSO. Les personnes concernées travaillent pour le ministère palestinien des Affaires étrangères, d'autres pour des organisations de défense des droits de l’homme. Leurs téléphones ont été examinés par FrontLine Defenders, l'organisation qui mène l'enquête, Citizen Lab et Amnesty International. À Ramallah, dans l'attente d'une enquête approfondie, on accuse NSO, la société mère, basée en Israël.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Tout a commencé par des suspicions. Le téléphone d’un des employés d'al-Haq effectuait des appels que son propriétaire n'avait jamais passés. Les recherches sont lancées, étendues ; elles montrent que six téléphones sont infiltrés par le logiciel espion Pegasus.

Celui d'Ubai al-Abudeh, directeur du centre Bisan, l'une des organisations récemment désignées « terroristes » par Israël, en fait partie. Selon le rapport de FrontLine, les six téléphones ont été piratés avant que l'État hébreu ait ajouté ces ONG sur sa liste noire.

« Oui, nous sommes en danger, et nous ne le disons pas avec légèreté, insiste-t-il. Ils peuvent jouer avec mes données, ils peuvent les manipuler, ils peuvent télécharger ce qu'ils veulent sur mon téléphone, ils peuvent aller sur n'importe quel site et dire que c'est moi qui les ai consultés, c'est ce genre de folie ! C'est en totale violation de ma vie privée, en totale violation de mes droits et ça met en danger toutes les personnes avec qui on a travaillé, qu'il s’agisse de diplomates, de militants, de Palestiniens ou bien d'internationaux. Et c’est systématique. Je suis aussi un père, j’ai trois très jeunes enfants. Et c'est vraiment effrayant pour nous, en tant que famille. »

Front Line Defenders timeline of events in relation to the #PegasusSpyware hack on 6 #Palestinian human rights defenders:#IStandWithThe6



Full report here:https://t.co/HjdstqgTm1 pic.twitter.com/MtLlDEi4XX — Front Line Defenders (@FrontLineHRD) November 8, 2021

« Je porterai plainte en France »

Réunis en conférence de presse, les concernés insistent sur la nécessité d’une enquête, « peut-être par les Nations unies », précise Sahar Francis, directrice d'Adameer.

Le téléphone de son collègue, Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, dont Israël a retiré mi-octobre le statut de résident de Jérusalem, a été infiltré depuis avril dernier.

« On a senti, on a vu des trucs suspects dans nos téléphones, raconte l'avocat. Des numéros qui nous appellent, mais qui en réalité ne nous appellent pas. On a fait les tests qui devaient être faits. Le jour où on a découvert, le téléphone était totalement utilisé par une autre personne. Nous, jusqu'à présent, on ne peut pas dire exactement de qui il s'agit. On sait que la compagnie a des bureaux à Herzlia, en Israël. On sait qu'après avoir découvert ça, on doit fait attention. »

Salah Hamouri fait allusion à la compagnie NSO. Une société que les États-Unis ont placée sur leur liste d'entreprises menaçant la sécurité nationale en raison de son logiciel Pegasus, qui permet de récupérer les messages, photos, contacts, et d'activer à distance les micros d'un smartphone.

« Tout est surveillé »

« On cherche qui a l'intérêt, qui a les possibilités d'utiliser ce système, poursuit Salah Hamouri. Moi, je porterai plainte en France contre les gens qui seront responsables, contre la compagnie principale qui est responsable, pour les obliger à arrêter ce genre d'espionnage et à cesser de suivre les défenseurs des droits de l'homme. »

Via son téléphone, il a été en contact avec l’Élysée, le quai d’Orsay, le consulat de France à Jérusalem, ses avocats, sa famille. « Tout est surveillé », conclut-il.

