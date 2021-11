«Le Liban est un État en train de faillir»

Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, lors d'une interview avec Associated Press, à Beyrouth, le 12 novembre 2021.

Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, le juriste belge Olivier De Schutter vient d'achever une mission de près de deux semaines au Liban. Il s’inquiète de l’accumulation des crises dans le pays et de leurs conséquences sur la population. Entretien.

RFI : Avez-vous été surpris par la gravité des crises qui frappent le Liban ?

Olivier De Schutter : Oui, en effet. Le pays affronte quatre crises successives dont les effets se cumulent pour la population. D’abord, un million et demi de réfugiés syriens sont arrivés depuis une dizaine d’années, ce qui exerce une certaine pression sur les services publics. Et ces réfugiés eux-mêmes sont dans une situation très difficile.

Et puis on a une chute spectaculaire de la valeur de la livre libanaise, ce qui écorne très sérieusement le pouvoir d’achat de la population libanaise. Nous avons aussi la crise du Covid-19 qui a conduit à la fermeture des écoles, mais aussi à beaucoup de faillites d’entreprises. Et puis il y a eu, le 4 août 2020, cette explosion massive sur le port de Beyrouth : 70 000 emplois détruits, des dizaines de milliers de personnes sans logement.

On est face à une situation dramatique. L’appauvrissement de la population est généralisé. Les classes moyennes sont affectées et tombent dans la plus grande pauvreté. Cette chute de l’économie est pratiquement sans précédent dans l’histoire moderne.

En concluant votre mission en tant que rapporteur spécial de l’ONU pour l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, vous avez aussi parlé d’une « crise de confiance » qui s’ajoute aux autres crises que traverse le Liban.

J’ai rencontré un très grand nombre de familles et de communautés dans le pays. Et quand je leur disais que j’allais rendre compte de ces conversations au gouvernement pour attirer l’attention de celui-ci sur la crise et la manière dont les gens la ressentent, la réponse qui très souvent m’a été donnée était : « Le gouvernement ça ne compte plus pour nous ». L’État est devenu sans pertinence pour leur vie quotidienne ; ils ne l'ont pas vu se porter à leur secours.

J’ai évoqué cela avec le Premier ministre Najib Mikati et avec une dizaine de ministres du gouvernement avec lesquels j’ai pu parler. Et j’ai été frappé de l’écart considérable entre leur perception de la réalité et la réalité vécue par les gens au quotidien. Les gens ont perdu confiance dans le gouvernement et la communauté internationale elle-même est en train de perdre confiance. Car on a beaucoup de promesses et très peu de réformes de nature à apporter des solutions structurelles aux problèmes que le pays affronte.

La réponse habituelle que je reçois des ministres quand j’évoque l’état de nécessité dans lequel la population se trouve, c’est que la communauté internationale doit mettre la main à la poche et que le Fonds monétaire international (FMI) doit venir au secours du pays. Mais ça, ce sont des réponses de court terme. On ne peut pas autoriser qu’un pays soit à l’infini sous perfusion de l’aide internationale.

Rupture de confiance, incapacité des dirigeants libanais à faire face à la situation… Cela signifie que le Liban est un État failli ?

Le Liban n’est pas encore un État failli, mais c’est un État qui est en train de faillir, et qui est en train de décevoir sa population. Et qui déçoit de plus en plus la communauté internationale. J’ai parlé aux agences qui sont, ici, sur place, aux diplomates, tous et toutes m’ont dit leur impatience, leur espoir aussi : que le gouvernement Mikati fasse mieux que celui qui l’a précédé. Mais le gouvernement Mikati est incapable de fonctionner convenablement en raison des crises à répétition qu’il traverse. Les ministres que j’ai rencontrés sont pleins de bonne volonté, mais ne travaillent pas ensemble. On n’a pas le sentiment d’une stratégie commune sous l’autorité du Premier ministre. Je n’ai pas l’impression que le gouvernement actuel a pris la mesure du défi qu’il affronte.

Quelles sont les réformes à entreprendre d’urgence pour lutter contre la pauvreté qui s’étend ?

Le Liban est un pays riche qui pourtant appauvrit sa population. 10% de la population détient 70% des richesses. C’est un pays qui a un système fiscal extrêmement régressif : 40% des revenus de l’État viennent de taxes indirectes (TVA, par exemple) mais il n’y pas d’impôt sur les successions, ni d’impôt sur la richesse (le capital). Et c’est un système très inefficace qui ne collecte que 40% de ce qui devrait l’être. En d’autres mots, il y a beaucoup d’évasion fiscale et d’évitement fiscal. Le pays doit absolument rebondir en mobilisant des ressources pour financer des politiques sociales. Et ceci n’est manifestement pas une priorité du gouvernement pour l’instant, je le regrette.

