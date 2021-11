Sécheresse en Jordanie: le manque d'eau devient alarmant pour la population

C'est une vague de sécheresse historique qui touche la Jordanie. Six des 17 barrages du pays sont asséchés. Pour le deuxième pays le plus pauvre en eau de la planète, la situation est alarmante et la pénurie d'eau pèse sur le quotidien des habitants. Reportage.

Quand il fait la vaisselle, Fares doit compter chaque goutte. Dans la ville de Zarqa où il habite, à une vingtaine de kilomètres d’Amman, les livraisons d’eau sont de plus en plus rares et de plus en plus maigres. « Quand l’eau arrive, on peut recevoir seulement un mètre cube, car le débit est très faible, explique Fares. Ce n’est même pas assez pour boire. Si on veut vivre normalement, je pense qu’on aurait besoin de 20 mètres cubes par mois, car nous sommes dix, ici. »

En conséquence, les familles doivent régulièrement acheter des réservoirs à des entreprises privées, qui sont particulièrement chères. « Si nous avions de l’eau du gouvernement comme dans d’autres régions du pays, une famille comme nous paierait peut-être 5 ou 10 dinars par mois, assure Fares. Mais nous devons payer 100 dinars par mois, soit dix fois plus. Et si on compare avec nos revenus en Jordanie, c’est presque la moitié de notre salaire. »

Mais dans le quartier de Fares, tous les habitants ne peuvent pas payer de telles sommes. Ils sont dix à vivre chez Abu Shaher, et dans son foyer les pénuries se multiplient. « Personne n’a d’argent, dit-il. On n’a pas d’argent pour acheter des réservoirs d’eau des entreprises privées et les retards de livraisons s’accumulent de jours en jours. On ne peut utiliser que très peu d’eau et ça nous met dans une situation de grande souffrance. »

Les autorités jordaniennes ont dévoilé que 6 des 17 barrages du pays sont asséchés et un septième devrait même suivre d'ici à quelques semaines. Sans aide, la Jordanie ne pourrait fournir de l'eau qu'à deux millions d'habitants, alors que sa population en compte 10 millions. En 2020, le gouvernement a lancé un plan de désalinisation de la mer Rouge. Mais le projet ne devrait pas aboutir avant 2026. Seule solution à court terme pour remplir les réservoirs : le retour de la pluie.

