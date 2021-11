Syrie: trois morts irakiens dans le camp de réfugiés d'al-Hol

Dans le nord-est de la Syrie, il y a eu trois morts - dont une femme - en deux jours dans le camp d'al-Hol, où sont retenues des familles de jihadistes du groupe État islamique. Les victimes sont de nationalité irakienne. Plus de 60 000 personnes sont retenues dans ce camp par les forces kurdes de Syrie dans des conditions sanitaires très difficiles et dans un climat de violence et d'insécurité.