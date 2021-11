Liban: des panneaux solaires pour parer aux coupures d'électricité

Au Liban, pour faire face à la crise, certaines ONG se mobilisent et proposent aux plus nécessiteux de passer à l’énergie solaire (image d'illustration).

Depuis des mois, les Libanais sont la plupart du temps dans le noir, privés d’électricité publique. Un quotidien devenu insoutenable dans un pays toujours plus en crise, d’autant que les générateurs privés affichent des tarifs exorbitants avec la hausse des prix du carburant. Alors, pour faire face à la crise, certaines ONG se mobilisent et proposent aux plus nécessiteux de passer à l’énergie solaire.

Avec notre envoyé spécial dans la région du Akkar, Noé Pignède

Sur le toit d’une maison du village de Miniara, les ouvriers fixent de larges panneaux photovoltaïques. Ici, les habitants n’ont plus qu’une heure d’électricité publique par jour et les générateurs privés sont devenus hors de prix. Alors, une petite association, BeytnaBeytak, aide les habitants à passer à l’énergie solaire.

« Le photovoltaïque, c’est gratuit ! Nous avons 300 jours de soleil par an au Liban. Il faut qu’on en profite. Et ce n’est que le début. Le but, c’est que chaque personne qui a besoin d’électricité pour survivre puisse en avoir », explique César Mrad, chef de projet.

Dans cette maison, une vieille dame est sous respirateur artificiel. Âgée de 83 ans, elle souffre d’une maladie pulmonaire dégénérative. Avec l’aggravation de la crise de l’électricité, sa vie ne tient plus qu’à un fil. Expatrié en Australie, son petit-fils Joseph a organisé une collecte de fonds pour aider sa grand-mère. La trentaine, ce musicien a fait le déplacement au Liban pour suivre l’installation : « Si ma grand-mère n’avait plus accès à un respirateur chez elle, elle devrait passer le restant de ses jours à l’hôpital. Ce n’est pas une vie. Alors, quand j’en ai parlé à mes amis, ils m’ont très généreusement aidé à créer une cagnotte, pour soutenir les Libanais ici, dans mon village, et leur proposer des solutions plus durables et écologiques. »

La levée de fonds de Joseph a déjà atteint plusieurs dizaines de milliers de dollars. Après avoir offert ces panneaux photovoltaïques à sa grand-mère, il compte désormais en installer dans des écoles et des hôpitaux aux alentours.

