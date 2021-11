Réunion du groupe de donateurs à Oslo: l’Autorité palestinienne au bord du gouffre financier

L’Autorité palestinienne est au bord du gouffre financier avec plus d’un milliard d’euros de déficit. C’est à ce sujet que se réunissent ce 17 novembre à Oslo 15 pays et entités internationales pour la conférence des donateurs, l'un des rares forums où Israéliens comme Palestiniens sont présents. Cette année, Israël précise aux donateurs qu'ils doivent renflouer les Palestiniens.

De notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

422 millions d’euros, entre janvier et septembre 2019, et moins de 29 millions cette année. L’aide internationale pour les Palestiniens a drastiquement baissé. En cause, il y a la réduction de l’aide américaine instaurée par son ancienne administration, mais aussi celle des pays du Golfe. L’Union européenne a aussi suspendu une partie de ses crédits.

Ironie du sort, pour la conférence des donateurs à Oslo, c’est Israël qui demande à la communauté internationale d’augmenter leur aide aux Palestiniens. Une chose est certaine : l’effondrement économique de l’Autorité palestinienne fait peur à l’État hébreu, qui craint une perte de contrôle, une dévalorisation de la qualité de vie des ménages, qui favoriserait le développement de manifestations palestiniennes.

Car si l’aide internationale, depuis le début, a été utilisée pour compenser les restrictions israéliennes en matière d’accès et de déplacements des Palestiniens, toutes les analyses économiques mènent à la même conclusion : sans une révision de ce régime de bouclage, sans accès aux ressources naturelles, sans perspectives d’investissements, il n’y aura jamais de croissance économique palestinienne.

