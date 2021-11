«Boucliers humains» de Saddam Hussein: Londres s'excuse 30 ans après

Le gouvernement britannique s'est excusé ce mardi 23 novembre dans l'affaire des passagers de la British Airways pris en otages et utilisés comme boucliers humains par Saddam Hussein en 1990.

« En tant qu'actuelle ministre, je présente mes excuses à la Chambre et j'exprime ma plus profonde sympathie à ceux qui ont été détenus et maltraités », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss devant le Parlement britannique.

Rappelons les faits. En provenance de Londres et à destination de Kuala Lumpur, le vol BA149 avait fait escale à Koweït City le 2 août 1990. Soit quelques heures après l'invasion irakienne qui avait mené ensuite à la guerre du Golfe. Tous les passagers avaient été regroupés pendant plusieurs jours dans un hôtel proche, tenu par l'état-major irakien, puis transférés à Bagdad, et enfin utilisés comme « boucliers humains » sur des sites stratégiques. Parmi les 367 passagers et membres d'équipage du vol, certains ont passé plus de quatre mois en captivité, placés sur de potentielles cibles pour la coalition occidentale.

« Manquement inacceptable »

Depuis trois décennies, les ex-otages cherchaient à savoir de quelles informations disposait exactement le gouvernement britannique, lui demandant de prendre ses responsabilités.Mardi, la cheffe de la diplomatie a assuré que l'ambassadeur britannique au Koweït avait informé Londres d'une invasion irakienne vers minuit le 2 août 1990. Autrement dit, après le départ de l'avion. Pour autant, aucun message d'avertissement n'a été transmis à British Airways, qui aurait pu détourner l'avion. « L'appel [de l'ambassadeur] n'a jamais été divulgué ou reconnu publiquement jusqu'à aujourd'hui », ni auprès du « Parlement, ni du public », a admis Liz Truss, jugeant « ce manquement inacceptable ».

Liz Truss a cependant rejeté les accusations d'un livre paru au Royaume-Uni, Operation Trojan Horse, selon lesquelles le gouvernement a utilisé le vol – retardé de deux heures officiellement pour « problèmes techniques » – afin de déployer neuf responsables du renseignement au Koweït, malgré le risque encouru par les civils. D'après son auteur, Stephen Davis, Londres avait reçu des renseignements américains annonçant l'invasion irakienne.

Barry Manners, ex-otage de 55 ans, a dit refuser les excuses du gouvernement, qu'il accuse lui aussi de mentir à propos des agents britanniques. « Qui diable étaient-ils alors ? Des membres d'une équipe de rugby ? a-t-il fustigé, cité par l'AFP. Il suffisait de les regarder, je sais qu'ils étaient des soldats. »

La compagnie aérienne, accusée de négligence et dissimulation, s'est, quant à elle, réjouie que « ces documents confirment que British Airways n'avait pas été prévenue de l'invasion ».

