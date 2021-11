Égypte: la mythique allée des sphinx restaurée des milliers d'années plus tard

L’Egypte a inauguré jeudi 25 novembre en grande pompe la mythique allée des sphinx joignant les temples de Karnak et Louxor sur près de trois kilomètres. Une allée que l’on a commencé à déblayer en 1949 avant qu’elle ne soit entièrement dégagée en octobre 2021. Il y a trois mille ans, on y célébrait la fête d’Opet, la plus grande de l’époque pharaonique.

C’est une célébration moderne de la fête d’Opet qui a eu lieu pour l’inauguration de l’Allée des Sphinx. Une super production avec des centaines de danseuses et danseurs en vêtements pharaoniques accomplissant la procession entre les temples de Karnak et de Louxor et portant sur des barques dorées les statues des dieux Amon, Mout et Khonsou.

Chanteurs et musiciens ont accompagné la cérémonie avec des compositions inspirées de l’ancienne Égypte et du folklore moderne avant un final de feux d’artifice sur le Nil.

Démolir et dédommager pour restaurer

Pour dégager l’allée qui avait été recouverte d’alluvions au fil des siècles il a fallu creuser mais aussi exproprier et démolir des dizaines de constructions et dédommager les propriétaires. 807 sphinx à tête humaine et 250 à tête de bélier ont été découverts et restaurés, mais les fouilles vont se poursuivre car ce n’est qu’un tiers des sphinx de l’Antiquité.

Les professionnels du tourisme, se frottent les mains, dans un lieu déjà hautement touristique : tous les hôtels de Louxor affichaient complet pour l'inauguration.

