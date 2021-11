Nucléaire iranien: Téhéran adopte une position de fermeture, les négociations s'annoncent difficiles

À trois jours de la reprise des négociations nucléaires de Vienne, l'Iran vient de durcir le ton en affirmant que sans la fin des sanctions américaines, les négociations n'ont aucune chance d'aboutir.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

C'est un net durcissement à la veille des négociations de Vienne. Allant dans le même sens que le principal négociateur nucléaire iranien, Ali Bagheri Kani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a affirmé que l'Iran exigeait la fin de toutes les sanctions américaines comme condition pour le succès des négociations avec les grandes puissances : « Toutes les sanctions américaines doivent être levées d'un seul coup, de manière effective et vérifiable et avec des garanties. La position de la République islamique est claire, ferme et logique ».

De son côté, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a rejeté la demande de l'AIEA, des pays européens et des États-Unis pour que l'agence puisse surveiller les activités de l'Iran dans le site nucléaire de Karaj, à une cinquantaine de kilomètres de Téhéran. « À Karaj, nous n'avons pas de produits nucléaires. Nous y produisons des centrifugeuse pour faire de l'enrichissement. Nous n'avons pas peur de déclarer que nous y produisons des centrifugeuses modernes et en grand nombre. Nous ne demandons la permission de personne et c'est notre droit, selon l'article IV du traité de non-prolifération ».

Dans ces conditions, les négociations entre l'Iran et les grandes puissances qui doivent reprendre lundi 29 novembre à Vienne s'annoncent plutôt difficiles.

► À lire aussi : Washington et l'AIEA déplorent l'impasse avec Téhéran avant les pourparlers sur le nucléaire iranien

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne