Israël aurait blanchi des enquêtes sur les manifestations de la «Grande marche du retour»

Des manifestants palestiniens brûlent un drapeau Israélien pendant le troisième vendredi de la «Grande marche du retour» à la frontière entre Gaza et Israël, le 13 avril 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’État hébreu aurait blanchi la vérité et protégé des responsables politiques et militaires au lieu de les condamner pour leur conduite lors des manifestations de la « Grande marche du retour » en 2018. C’est ce qu'a dénoncé ce jeudi 2 décembre le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) de Gaza et l’ONG israélienne B'Tselem dans un nouveau rapport.