Les Libanais très nombreux à vouloir quitter leur pays

Une route bloquée par des pneus en feu lors d'une manifestation contre la détérioration continue des conditions de vie, à Beyrouth, le 29 novembre 2021. REUTERS - ISSAM ABDALLAH

La crise multiforme et sans précédent qui frappe le pays du Cèdre depuis deux ans a provoqué une vague de départs vers l’étranger. Selon un sondage publié ce jeudi 2 décembre par la firme américaine de statistiques et d’analyses Gallup, six personnes sur dix rêvent de quitter définitivement le Liban.