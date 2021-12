Liban: le ministre de l’Information démissionne pour régler la crise avec l’Arabie saoudite

Le ministre libanais de l'Information a annoncé, vendredi 3 décembre, sa démission un mois après des propos critiquant la guerre du Yémen ayant provoqué une crise diplomatique avec l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe. Georges Kordahi a dit espérer que sa décision permettra d’éviter des représailles contre les Libanais travaillant dans les monarchies du Golfe.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le désormais ex-ministre libanais de l’Information Georges Kordahi l’a clairement dit lors d’une conférence de presse vendredi : sa démission répond à un souhait exprimé par la France afin de permettre au président Emmanuel Macron, dont la tournée diplomatique le mène à Riyad, d’entamer un dialogue sur le Liban avec l’héritier du trône saoudien, Mohammad Ben Salman.

Le ministre libanais de l’Information a expliqué que ce souhait lui a été transmis par le Premier ministre Najib Mikati, qu’il a rencontré il y a trois jours.

Dignité

Cet ancien animateur-vedette, qui a fait l’essentiel de sa carrière dans des chaînes de télévision saoudiennes, avait refusé de démissionner, au nom de la dignité et de la souveraineté nationales. Et ce malgré les pressions de Riyad et d’une partie de la classe politique libanaise.

Appuyé par le Hezbollah et ses alliés au sein du gouvernement, il réclamait des garanties que son départ mettrait fin à la crise.

Il est finalement parti sans avoir obtenu ces garanties. Seulement une promesse que le Liban sera au menu des discussions entre Emmanuel Macron et les dirigeants saoudiens.

Guerre « absurde »

Dans une interview télévisée, enregistrée début août, un mois avant sa nomination au gouvernement, Georges Kordahi avait qualifié d’« absurde » la guerre du Yémen. Ses propos ont provoqué la colère de l’Arabie saoudite, qui a rappelé son ambassadeur à Beyrouth et expulsé celui du Liban à Riyad.

