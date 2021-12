Égypte: un nouveau projet de loi de défense de la langue arabe examiné au Parlement

Le Parlement égyptien examine un projet de loi visant à défendre la langue arabe contre « l’invasion des languies étrangères ». Selon le projet de loi ne pas utiliser l’arabe deviendra un délit entraînant fermeture, suspension et amende.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

La cible prioritaire du projet de loi est l’audiovisuel. Radios et télés sont tenues d’utiliser en permanence l’arabe littéraire même dans les débats et y compris de la part des invités. Une condition difficile à respecter. L’arabe parlé est très éloigné de l’arabe littéraire, dont la grammaire n’a pas changé depuis 14 siècles puisque c’est la langue du Coran.

L’autre cible est l’éducation et plus précisément les écoles internationales qui forment les élèves pour passer des bacs étrangers : américain, anglais et français. Des élèves qui poursuivront leurs études à l’étranger ou dans des universités américaine, anglaise, française, allemande, canadienne en Égypte. La loi obligera ces écoles à enseigner un programme d’arabe équivalent au bac égyptien.

Les sociétés, magasins et lieux de loisirs devront aussi arabiser leur nom. Précisions que depuis 1908 dix lois visant à défendre la langue arabe ont été adoptées. La onzième sera-t-elle la bonne ?

