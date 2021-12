Au Liban, les Takreem Awards font souffler un vent d'optimisme au milieu des crises

Les lauréats des Takreem Awards, à Beyrouth, le 3 décembre 2021. © Noé Pignède/RFI

À Beyrouth avait lieu ce vendredi la cérémonie annuelle des Takreem Awards, grand-messe qui récompense des acteurs du monde économique, humanitaire et scientifique originaires du monde arabe. L’événement met chaque année sur le devant de la scène les forces vives du Moyen-Orient et du Maghreb, des hommes et des femmes qui œuvrent pour rendre la région attractive, malgré les tensions politiques et les conflits.