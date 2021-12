Iran: un responsable émirati se rend à Téhéran pour améliorer la relation

Un haut responsable des Émirats arabes unis est attendu lundi 6 décembre en Iran. C'est une première depuis 2016. Le nouveau président conservateur iranien, Ebrahim Raïssi, a affirmé que la normalisation des relations avec les pays de la région était la priorité de son gouvernement.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Le conseiller émirati à la sécurité nationale, le cheikh Tahnoun ben Zayed, arrive ce lundi à Téhéran où il doit rencontrer plusieurs responsables iraniens.

Abou Dhabi avait réduit ses relations avec l'Iran après l'attaque contre l'ambassade de l'Arabie saoudite à Téhéran en 2016 par des manifestants qui voulaient protester contre l'exécution d'un influent opposant religieux chiite saoudien par Riyad.

Cette visite intervient dans le contexte de la reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances, alors que la République islamique a très fortement accéléré ses activités nucléaires, ce qui inquiète les monarchies arabes du golfe Persique.

L'Iran chiite est le grand rival régional de l'Arabie saoudite sunnite, chef de file des monarchies arabes du Golfe. Les relations entre l'Iran et ces pays sont également tendues à cause de la politique régionale de Téhéran, qui est accusé de jouer un rôle déstabilisateur, notamment à cause de son engagement en Syrie et au Yémen.

La visite du responsable émirati marque la volonté des deux pays d'ouvrir une nouvelle page dans leurs relations plutôt tendues ces dernières années. Malgré ces différends, les deux pays ont d'importantes relations commerciales et économiques.

