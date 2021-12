L'Iran effectue un test de son système de missiles anti-aériens dans la région de Natanz

Un test de la défense aérienne dans la région de Natanz, dans le centre de l'Iran, a provoqué une explosion entendue à une vingtaine de kilomètres du complexe nucléaire Chahid Ahmadi-Rochan.

Dans un premier temps, des rumeurs d'un nouveau sabotage sur le site de Natanz ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais très vite les autorités ont démenti cette version, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

Le porte-parole de l'armée a affirmé que l'explosion était due à un test du système de missiles anti-aériens dans la région. Ce test intervient après le blocage dans les négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances à Vienne. Les négociations se sont interrompues pour le week-end et reprendront en milieu de semaine prochaine.

Israël accusé de sabotage

Ces dernières semaines, Israël a assuré qu'il agira par tous les moyens pour stopper les activités nucléaires de Téhéran. Y compris par la force, assurait en octobre le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid. Et plus récemment, le 2 décembre, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a demandé aux États-Unis la « fin immédiate » des négociations sur le programme nucléaire iranien lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. « L'Iran fait du "chantage nucléaire" une tactique de négociation et la réponse à cela doit être la fin immédiate des négociations et des mesures concrètes des grandes puissances » contre Téhéran, a fait valoir M. Bennett lors de cet échange.

En juillet 2020, un acte de sabotage avait provoqué d'importants dégâts dans un des bâtiments du site de Natanz, où étaient assemblées de nouvelles centrifugeuses.. A l'époque, l'Iran avait accusé Israël d'être derrière cette action. Selon Téhéran, Israël a également mené une action de sabotage contre une usine de production de centrifugeuses près de Téhéran qui a été endommagée.

L'Iran a fortement augmenté ses activités d'enrichissement d'uranium dans le site de Natanz mais aussi à Fordoo, situé sous la montagne à une centaine de kilomètres de Téhéran. Ce qui rend très difficile toute action militaire contre ce site.

Ces activités ont été fortement critiquées par les pays occidentaux et Israël qui accusent l'Iran de vouloir fabriquer une arme atomique ou en avoir la capacité.

