Entretien

Céline Lebrun-Shaath: «Mon époux est dans un néant juridique»

Céline Lebrun-Shaath lors d'une manifestation de soutien à son époux le journaliste Ramy Shaath, le 23 juin 2021 à Paris, près de l'ambassade d'Égypte. AP - Lewis Joly

Texte par : Nicolas Falez Suivre 3 mn

Céline Lebrun-Shaath est l'épouse du militant égypto-palestinien Ramy Shaath, emprisonné depuis juillet 2019 en Égypte. Un cas emblématique, puisque son cas a été cité par Emmanuel Macron en décembre 2020 à l'Élysée, alors que le président français recevait son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Un an plus tard, Ramy Shaath est toujours détenu sans avoir été jugé. « La libération de Ramy Shaath est-elle toujours une priorité pour la France ? » s'interrogent plusieurs ONG(*), alors que Le Caire et Paris entretiennent d'excellentes relations stratégiques et commerciales.