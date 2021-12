L'Irak officialise la fin de la «mission de combat» des États-Unis sur son territoire

Des commandants des forces américaines et irakiennes se font face pour leur troisième et dernier cycle de discussions sur la fin de la «mission de combat» de la coalition, sur une base militaire au centre de Bagdad, le 9 décembre 2021. via REUTERS - JOINT OPERATIONS COMMAND MEDIA O

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Annonce a été faite à l'issue d'une réunion militaire entre les commandants de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington et des forces de sécurité irakiennes. Les troupes américaines n’auront plus qu’une mission de formation et de conseil auprès des forces irakiennes. Une annonce plus politique que militaire.