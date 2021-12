Des camps de réfugiés syriens balayés par les pluies

En Syrie, de violentes intempéries ont provoqué d’importants dégâts dans des camps de réfugiés dans le nord-ouest du pays. Des centaines de tentes ont été détruites ou inondées.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Plus de 70 campements abritant des dizaines de milliers de réfugiés dans la province d’Idleb, et au nord d’Alep, qui échappent encore au contrôle de Damas, ont été endommagés par les intempéries.

De fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattues pendant 24 heures sans interruption sur le nord de la Syrie.

Au moins une centaine de tentes ont été arrachées et plusieurs dizaines d’autres endommagées ou inondées par les eaux dans cette région.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme indique que les dégâts les plus importants ont touché des campements sauvages du nord-ouest de la Syrie, où les ONG et les associations humanitaires ne sont pas actives.

Le conflit syrien qui dure depuis 2011 a provoqué l’exode de 13 millions de personnes, qui représentent 60% de la population. Six millions et demi de Syriens ont été accueillis par les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban et la Jordanie.

Sept millions sont déplacés à l’intérieur du pays, dont un million dans les zones contrôlées par les rebelles pro-turcs et les jihadistes à Idleb et Alep.

Cette population vit dans des conditions précaires. Dans les campements sauvages, les déplacés, souvent sans ressources, sont abandonnés à eux-mêmes.

