Municipales: en Cisjordanie occupée, un jour de vote sans grande motivation

Les Palestiniens votent pour les élections municipales. Cette première partie du vote ne se tient que dans 154 des 376 villages de Cisjordanie, car personne ne s’est déclaré dans 60 localités et les grandes villes palestiniennes voteront en mars. L’enjeu électoral est très faible et les Palestiniens estiment cette élection futile.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante dans les Territoires palestiniens, Alice Froussard

La file d’attente pour glisser son bulletin dans l’urne n’est pas très longue à Qusra, un village à l’est de Naplouse. Ici, cinq listes s’affrontent à la conquête de la mairie. Mais pour ces élections municipales palestiniennes, le taux de participation est très faible : 30% à la mi-journée, selon le comité central des élections.

C'est un signe de la lassitude des Palestiniens face à des institutions vieillissantes et une autorité palestinienne qui n’est plus représentative de la population, explique Ayman, un électeur. « Nous avons besoin qu'une décision soit prise pour corriger les erreurs qui ont été faites par le gouvernement actuel. Et à ce moment-là, nous pouvons organiser à nouveau de vraies élections. »

Des législatives repoussées à une date indéterminée

Car avec un vote seulement dans les villages, en l’absence du Hamas et avec des listes majoritairement indépendantes, l’enjeu est faible. La compétition électorale est quasi nulle.

Mais ce désintérêt vient surtout du climat actuel estime Ghassan Khatib, politologue : « La situation politique – en interne – est dans une impasse. Car elle ne sait pas se renouveler, et surtout, car il n'y a pas d’élections. Il n’y a pas d’élections entre les partis, ni au sein des institutions : pas au comité exécutif, à l’OLP, au sein de l’Autorité Palestinienne, et pas non plus au sein des partis politiques. »

En avril, précisant que le scrutin ne pouvait être garantie à Jérusalem, le président Mahmoud Abbas a reporté à durée indéterminée les législatives et la présidentielle qui devait avoir lieu en mai.

► À lire aussi : Reportage international - Territoires palestiniens: début des élections municipales en Cisjordanie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne