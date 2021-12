Israël: la famille de Benyamin Netanyahu n'aura plus de protection rapprochée

La femme de Benyamin Netanyahu, Sara Netanyahu, n'aura plus de protection rapprochée ainsi que ses enfants.

Six mois après avoir été évincé du pouvoir, un nouveau coup dur pour l'ancien chef de gouvernement israélien Benyamin Netanyahu. La protection rapprochée de son épouse et de ses fils lui est retirée. Netanyahu proclame qu'il s'agit d'une décision politique.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ni chauffeurs ni garde du corps à compter de ce lundi 13 décembre pour la famille de l’ex-Premier ministre israélien. Sara Netanyahu et les deux fils du couple, Yair et Avner, ne seront plus désormais sous la protection du Shin Bet, le service de la sécurité intérieure en Israël.

Dans des vidéos sur les réseaux sociaux, Benyamin Netanyahu a souligné que sa famille et lui-même faisaient l’objet de « menaces constantes ». Avis contraire des services de sécurité et d’une commission composée de ministres de l’actuel gouvernement : le niveau des menaces ne constitue pas un motif suffisant pour poursuivre la protection rapprochée de la famille Netanyahu.

Netanyahu toujours protégé

Dans l’entourage de l'ex-chef de gouvernement, on qualifie la décision de politique, scandaleuse et irresponsable. Levée de boucliers également au sein du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahu, qui s’élève contre ce qui est perçu comme une atteinte au statut de son chef de file. À souligner que « Bibi », comme le surnomment les Israéliens continuera à lui-même d'être protégé par les agents du Shin Bet. Et cela pour une période d’au moins 20 ans.

