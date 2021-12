Naftali Bennett à Abou Dhabi pour la première visite d'un Premier ministre israélien aux Émirats

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett est attendu ce dimanche 12 décembre dans l'après-midi aux Émirats arabes unis. Profil bas pour cette première visite officielle avec dans l'ombre la question iranienne.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Cette visite n’avait pas été annoncée, il n'y a donc pas de journalistes dans l’avion officiel qui mène Naftali Bennett aux Émirats arabes unis. Il est le premier chef de gouvernement israélien à se rendre dans ce pays depuis la signature des accords d’Abraham, du moins de manière ouverte.

Renforcement des liens

Au centre de ce voyage éclair la rencontre avec le le prince héritier d’Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed. Très vaguement, un communiqué du bureau du Premier ministre israélien indique qu’il sera question du renforcement des liens entre les deux pays qui ont normalisé leur relation en septembre 2020.

Selon les médias en Israël le dossier nucléaire iranien, le sujet qui préoccupe le plus en ce moment les responsables israéliens sera également à l’ordre du jour.

Partenariats

En juin dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, s'était rendu aux Émirats, pour inaugurer l'ambassade d'Israël à Abou Dhabi et le consulat de Dubaï. Une visite qui avait donné lieu à la signature de plusieurs accords de partenariat entre Israël et les Émirats.

