La Jordanie retire la candidature du film «Amira» aux Oscars

En Jordanie, une polémique agite les réseaux sociaux à propos de la sortie sur grand écran du film « Amira ». Sélectionné en novembre pour représenter le royaume aux Oscars, le film est accusé d’être biaisé et de nuire à la cause palestinienne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Amman,

Si le film passe aussi mal auprès de l’opinion publique, c’est surtout parce qu’il aborde un sujet particulièrement sensible. Amira raconte l’histoire d’une jeune femme de 17 ans. Son père est un détenu palestinien condamné dans une prison israélienne. Pour la concevoir, il a eu recours à ce qu’on appelle de la « contrebande de sperme ».

C’est une pratique utilisée dans les prisons israéliennes pour faire sortir illégalement le sperme des détenus palestiniens et procéder ensuite à une insémination artificielle. Depuis 2012, on compte environ 100 naissances issues de cette pratique. Elle est considérée par beaucoup de Palestiniens comme un moyen de résistance à Israël.

Mais, dans le film tout ne se passe pas comme prévu. Le père d’Amira se rend compte qu’il est stérile lorsqu’il cherche à avoir un deuxième enfant avec sa compagne. On apprend que le sperme utilisé pour la naissance d’Amira provenait en réalité d’un officier israélien.

Une insulte à la cause palestinienne selon certains

Du point de vue des militants pro-palestiniens, c’est une insulte envers ces enfants et envers le combat qu’ils représentent. Dès la première projection du film à Amman, plusieurs hashtags ont appelé au boycott sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs ont même demandé à leur communauté d’attribuer de mauvaises notes au film sur Internet.

La polémique s’est ensuite propagée jusque dans les plus hautes sphères politiques. À commencer par le gouvernement palestinien qui a qualifié le film « d’insulte à tous les détenus des prisons israéliennes » car « il modifie la réalité de leurs conditions ». Côté autorités jordaniennes, le Parlement et les associations de presse et d’artistes ont immédiatement adopté la même position.

L'avenir du film compromis

Mohammad Diab, le réalisateur égyptien, a publié un communiqué sur sa page Facebook pour répondre à la polémique. Il rappelle que le film n’est qu’une fiction et qu’il ne visait pas à remettre en cause la filiation palestinienne de ces enfants. Il se défend de tout parti-pris pour Israël, assure être du côté de la cause palestinienne et dit comprendre la réaction du public qu’il qualifie même de « colère nationale ». Pour apaiser la situation, l’équipe du film propose la création d’une commission spéciale composée de prisonniers palestiniens et de leurs familles pour visionner et discuter du film.

Mais malgré tout, l’avenir d’Amira en Jordanie et plus largement au Moyen-Orient risque d’être bien sombre. Il ne reste qu’un espoir : les projections à l’étranger. Le film avait d’ailleurs reçu de bonnes critiques auprès du public européen. Nominé pour trois prix au festival de Venise, il avait été encensé par le jury. C’était d’ailleurs en partie pour cette raison, que le film avait été sélectionné par la Jordanie pour représenter le royaume aux Oscars.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne