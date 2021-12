Après cinq ans d'interruption, Washington et l'Autorité palestinienne relancent leur dialogue économique

Mardi soir 14 décembre, Washington et l’Autorité palestinienne ont relancé leur dialogue économique, une première depuis cinq ans car ces échanges autour de la coopération économique avaient été totalement interrompus avec la précédente administration américaine sous la présidence de Donald Trump. « Car la croissance de l'économie palestinienne jouera un rôle essentiel vers une solution négociée à deux États, avec un État palestinien viable », a précisé Yael Lempert, secrétaire adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Lors de cette réunion virtuelle, responsables américains et palestiniens ont évoqué une nouvelle coopération économique, et l’étendue des sujets était large : développement d’infrastructures, accès aux marchés américains, libre échange, questions financières, résolution d’obstacles au développement économique palestinien. Il a été aussi question de connexion d’entreprises américaines et palestiniennes, ou encore d’énergies renouvelables et d’initiatives écologiques.

« Des questions civiques et politiques sans aucune incidence »

Une réunion rare, remarquable, estiment certains, étant donné la présence de plusieurs responsables américains de différents secteurs du gouvernent fédéral. Une réunion qui montre une volonté claire de l’administration Biden de maintenir une relation bilatérale avec les Palestiniens, indépendamment des Israéliens, et de normaliser et étendre cette politique américano-palestinienne.

Mais pour les Palestiniens, et selon un haut-responsable qui était présent à cette réunion, si cette discussion marque un changement de la perspective américaine à l’égard des Palestiniens, elle ne cherche pas de solution pour une meilleure résolution du conflit, se concentrant « sur des questions civiques et politiques sans aucune incidence ».

