Syrie: une Française meurt dans le camp de Roj, sa fille toujours sur place

Samira, ressortissante belge mariée à un membre français de l'EI, Karam El-Harchaoui, photographiée avec leur fils au camp Roj, dans le nord de la Syrie, où des millies de femmes et d'enfants croupissent.

Une jeune femme française est décédée de maladie, mardi 14 décembre dans un camp de détention du nord-est de la Syrie. Dans cette région, 80 femmes et 200 enfants français, ainsi que des milliers de ressortissants d'autres pays, sont toujours détenus par les forces kurdes syriennes, suite à la défaite territoriale du groupe État islamique en 2019. La France refuse toujours de rapatrier la plupart de ses ressortissants.

Sa famille et son avocate ne souhaitent pas communiquer son identité. Elle avait quitté la France pour la Syrie en 2014, afin de rejoindre le califat autoproclamé du groupe État islamique.

Lorsque l'organisation jihadiste a été vaincue, la jeune femme et sa fille, aujourd'hui âgée de 6 ans, ont été enfermées dans le camp de Roj, dans le nord-est syrien.

Depuis, leurs proches ont multiplié les démarches auprès des autorités françaises, sans parvenir à les faire rapatrier malgré le diabète et l'insuffisance rénale dont souffrait la mère, maladies qui lui ont été fatales.

Me Marie Dosé est l'avocate de la famille. « La France, dit-elle, a toujours refusé de la rapatrier. C'est complètement assumé : on la laissera mourir là-bas. Et c'est donc ce qui s'est passé. »

Cette Française avait 28 ans. Elle a été enterrée sur place le jour même de son décès. Sa fille se trouve toujours dans le camp contrôlé par les forces kurdes syriennes.

Cette petite fille, elle a 6 ans, elle a passé la moitié de sa vie dans un camp à voir sa mère agoniser. Aujourd'hui elle est orpheline, je pense que la cruauté est largement suffisante, là. Il faut désormais rapatrier tout de suite cette enfant, elle a une famille en France, elle a perdu sa mère, elle est en état de choc post-traumatique, je ne sais pas très bien ce qu'on va pouvoir lui raconter quand elle aura 10 ou 15 ans, comment est-ce qu'on va lui expliquer pourquoi elle a assisté à l'agonie et à la mort de sa mère, alors même que cette enfant est innocente et victime de guerre.

Jusqu'à présent, 35 enfants ont pu quitter le nord-est syrien, lors des rares opérations de rapatriement organisées par la France.

