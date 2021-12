En Syrie, le groupe État islamique a rebâti sa capacité de nuisance

Vue de Raqqa, l'ancienne capitale de l'organisaiton État islamique en Syrie, le 1er mai 2019. Delil souleiman / AFP

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 3 mn

Vingt mois après la disparition du califat auto-proclamé du groupe État islamique en Syrie, l’organisation applique une stratégie de guérilla dans l’est du pays. Le week-end dernier, vingt-cinq soldats syriens et miliciens supplétifs ont été tués dans une série d’attaques. Depuis mars 2019, les troupes de Damas et leurs alliés ont perdu 2 000 hommes et le groupe extrémiste un millier de combattants, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.