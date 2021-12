Variant Omicron: Israël se barricade pour retarder une cinquième vague inévitable

Alors que ses propres frontières sont fermées aux étrangers, l'État hébreu met plusieurs pays européens, dont la France, ainsi que les États-Unis, sur sa liste « rouge » des pays à risque. Les ressortissants israéliens ont interdiction absolue de se rendre dans ces pays, sous peine d’amende. Les autorités sanitaires israéliennes savent qu'elles ne pourront pas freiner la propagation de ce nouveau variant. Leur objectif est de retarder cette cinquième vague, pour vacciner le maximum de personnes.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Gagner du temps pour mieux lutter contre le variant Omicron. C’est la stratégie pour laquelle optent scientifiques et politiques en Israël. En concertation, ils ont décidé de fermer les frontières du pays, et de restreindre les déplacements à l’étranger.

« Nous voulons réduire au minimum le nombre des cas importés, c’est-à-dire les personnes infectées à l’étranger et qui viennent ici, explique le professeur Ran Balicer, qui travaille pour la plus grande caisse d’assurance maladie israélienne. De cette manière, nos équipes épidémiologiques seront capables de casser cette chaîne de contaminations. Et grâce à cela, nous espérons repousser la propagation du virus d’une ou deux semaines. »

Vacciner toute la populaiton avant la propagation d'Omicron

Un temps précieux, qui pourrait faire toute la différence, selon ce spécialiste : « Je souhaite être clair : nous ne serons pas capables de stopper la propagation du variant Omicron. Nous voyons bien la vitesse à laquelle il se propage ailleurs. Durant les prochaines semaines, nous voulons rapidement administrer des troisièmes doses et vacciner les enfants et les adultes qui ne le sont pas encore. »

En Israël, depuis le début de la campagne de vaccination, 70% de la population âgée de plus de cinq ans a été vaccinée une fois, et près de la moitié a déjà reçu trois doses. L’objectif des autorités sanitaires est d’administrer un rappel à toutes les personnes éligibles.

