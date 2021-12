Yémen: Kamel Jendoubi, le président du groupe d'experts de l'ONU visé en 2019 par Pegasus

Nouvelle révélation sur Pegasus, ce logiciel espion développé par la société israélienne NSO : selon les seize médias internationaux qui enquêtent depuis des mois sur cette affaire, le président du groupe d'experts des Nations-Unies sur le Yémen a subi une tentative d'intrusion dans son téléphone. D'après les médias réunis sous la bannière de Forbidden Stories, c'est l'Arabie Saoudite qui aurait tenté d'espionner le Tunisien Kamel Jendoubi.

C'est le seul mécanisme international d'enquête sur les violations des droits humains dans la guerre au Yémen. Le groupe d'experts des Nations-Unies a rendu ces dernières années des rapports pointant les crimes de guerre des belligérants et notamment par la coalition commandée par l'Arabie saoudite.

Téléphone infecté

Le Tunisien Kamel Jendoubi a été nommé en 2017 à la tête de ce groupe d'experts onusiens et c'est en 2019 que son téléphone a été infecté par Pegasus, le logiciel espion de la société israélienne NSO. Les analyses de l'appareil ont été effectuées par le Citizen Lab de l'université de Toronto et par le Security Lab d'Amnesty International.

Riyad a toujours démenti

Un consortium international de médias révèle depuis cette année l'ampleur du cyber-espionnage de la part des États qui ont acheté le logiciel Pegasus. Et selon ces journaux, c'est l'Arabie saoudite qui est à l'origine de cette tentative. Le royaume est cité dans d'autres cas d'espionnage via Pegasus et jusqu'à présent les autorités de Riyad ont toujours démenti en avoir fait usage. Quand au groupe d'experts sur le Yémen, son mandat a été interrompu en octobre 2021.

