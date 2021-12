Le Liban a besoin de 12 à 15 milliards de dollars, selon le gouverneur de la Banque centrale

Le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, a tiré mardi la sonnette d’alarme, affirmant dans une déclaration à l’Agence France-presse que les réserves de la banque centrale continuaient de fondre. Il a estimé qu’entre 12 et 15 milliards de dollars étaient nécessaires pour relancer l'économie. Une somme que le Liban ne possède plus.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

En quatre mois, les réserves en devises fortes de la Banque du Liban sont passées de 14 milliards à 12,5 milliards de dollars (de 12,4 à 11,1 milliards d'euros environ). L’hémorragie continue et rien ne semble pouvoir l’arrêter. L’argent dépensé n’est pas renouvelé par un apport frais en devises et la perspective d’une aide internationale semble lointaine.

Les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) se poursuivent entre des délégations d’experts et de responsables de l’institution financière et du Liban. Les grandes décisions ne peuvent être prises que par le gouvernement mais celui-ci ne se réunit plus depuis plus de deux mois en raison des profondes divergences politiques au sujet de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth.

Enfoncé dans la crise

Pourtant, selon l’avis de la plupart des experts, seule une aide internationale massive est susceptible de sortir le pays de la crise. Riad Salamé estime les besoins du pays entre 12 et 15 milliards de dollars. La quote-part du Liban au FMI est de 4 milliards de dollars, mais le gouverneur de la Banque centrale garde espoir que d'autres pays ou institutions financières pourraient contribuer pour réunir la somme nécessaire.

Pendant ce temps, la crise continue de détruire un à un les pans de l’économie et les derniers filets sociaux, emportant sur son passage ce qui restait encore de la classe moyenne.

