Les Émirats arabes unis menacent d’annuler l’achat d’avions F-35 aux Etats-Unis

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont menacé la semaine dernière d'annuler l'achat d’avions de chasse américains F-35 en raison « d'exigences techniques, de restrictions en matière de souveraineté opérationnelle, et d'analyse du rapport coûts/bénéfices » trop élevés. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s‘était toutefois dit « prêt à aller de l'avant si les Émirats décident de poursuivre ces projets ».

De notre correspondant à Dubaï,

C‘est en novembre 2020 que cette transaction, longtemps attendue par Abu Dhabi, a été approuvée à la dernière minute par l'administration de Donald Trump. À l'époque, la vente de cinquante appareils F-35 aux Émirats arabes unis avait été interprétée comme une sorte de contrepartie à la normalisation des relations entre la monarchie du Golfe et l'État hébreu. Les accords dits d'Abraham avaient en effet été signés deux mois plus tôt sous l'égide de Washington.

Seulement, avec l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, les plans ont changé. Cette vente d'armements américains de dernière génération qui s'élève au total à 23 milliards de dollars a été temporairement suspendue, puis freinée.

En avril dernier, l'administration Biden avait déclaré au Congrès qu'elle irait pourtant de l'avant sur ce dossier. Mais depuis, rien. Ces tergiversations ne semblent donc pas plaire à Abu Dhabi qui a décidé de mettre la pression sur son allié historique.

Joe Biden sur un autre ligne que Donald Trump

Cela en dit long sur les relations actuelles entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis, les autorités du Golfe – et en particulier celles des Émirats arabes unis – ont toujours privilégié une réélection de Donald Trump avec qui elles entretenaient une relation plutôt idyllique.

La ligne de Joe Biden est clairement différente. Le désengagement américain au Moyen-Orient est d'ailleurs de plus en plus palpable. Les tensions entre Washington et Abu Dhabi se sont par ailleurs intensifiées à cause de la coopération croissante des Émirats arabes unis avec la Chine.

D‘autres acteurs pourraient donc jouer un rôle plus important à l'avenir dans la région. C’est le cas de la France. La visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe les 3 et 4 décembre derniers l'illustre. L'achat par Abu Dhabi de 80 Rafale et de 12 hélicoptères à la France au début du mois montre bien cette tendance. Paris a d'ailleurs tenté de jouer son va-tout en affirmant vouloir devenir « un acteur incontournable et fiable » dans la région.

Mais Washington reste malgré tout - du moins à ce stade - la priorité numéro 1 pour Abu Dhabi. La monarchie qui recherche constamment à renforcer son armée pourrait d'ailleurs bel et bien acheter ces avions de chasse américains

