Pegasus: «Un comportement d’État-voyou», dénonce Kamel Jendoubi, espionné par l'Arabie saoudite

D’après le consortium de journalistes Forbidden Stories, le téléphone du Tunisien Kamel Jendoubi a été infecté par le logiciel espion Pegasus en 2019, alors qu’il était président du groupe d’experts de l’ONU sur la guerre au Yémen. La cyber-intrusion a été menée par l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition engagée militairement contre les rebelles houthis.

RFI : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris avoir été ciblé par le logiciel espion Pegasus ?

Kamel Jendoubi : Dès le début de ma mission en 2017, j’avais des appréhensions. Je me doutais que notre travail attirerait l’attention des acteurs du conflit, et en particulier celle de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite. Il y a trois semaines, le consortium Forbidden Stories m’a contacté pour me dire qu’ils pensaient que je pouvais avoir été ciblé par le logiciel espion Pegasus. J’ai accepté l’analyse de mes deux téléphones, puis on m’a confirmé que mon téléphone avait été infecté. C’est un comportement d’État-voyou. C’est une remise en cause du système des Nations unies qui est censé remplir une mission : enquêter sur les situations de guerres comme c’est le cas au Yémen.

Que cherchaient, d’après vous, les auteurs de cette cyber-intrusion ?

Je ne sais pas ce qu’ils cherchaient. À mon avis, ce genre de pratique vise d’abord malheureusement les enquêteurs. Ceux qui se déplacent sur le terrain, rencontrent les victimes, recueillent les témoignages, recoupent les informations. C’est un moyen d’identifier les enquêteurs et les victimes pour ensuite exercer des pressions. Cela vise aussi à nous intimider, à recueillir des informations à notre sujet pour ensuite les utiliser et les diffuser afin de nous dénigrer ou nous diffamer.

Avez-vous, durant votre mission ressenti des pressions ?

Pas directement. Notre premier rapport en 2018 a été considéré comme injuste par les parties au conflit, et notamment par la coalition arabe et l’Arabie saoudite. Nos conclusions faisaient état de violations susceptibles d’être qualifiées de « crimes de guerre ». Des messages nous ont été envoyés par certains diplomates occidentaux pour nous dire qu’on aurait peut-être dû attendre avant de le publier, pour ne pas qu’on ne nous accuse de partis pris. Or, nous rapportions les faits de la manière la plus objective possible, de tous les acteurs présents dans ce conflit. Une autre forme de pression est venue des campagnes de dénigrement menées en arabe sur internet et par des médias tenus par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. On m’a accusé de parti pris, d’être à la solde du Hezbollah (accusé de soutenir les rebelles houthis). Ce sont des réseaux très puissants.

Quelle suite donner à cette affaire ?

J’espère que les Nations unies vont prendre les mesures nécessaires pour protéger les équipes et les groupes d’enquêtes partout dans le monde. Les Nations unies doivent faire un point sur les systèmes de sécurisation des données des missions de l’ONU, des commissions d’enquêtes, des rapporteurs spéciaux. Ce logiciel a été vendu à plusieurs pays. Si un État a recours à cette pratique, d’autres le peuvent aussi. Il faut envoyer des messages forts aux États, et ici à l’Arabie saoudite pour que ca s’arrête.

