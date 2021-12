Au Liban, un téléthon pour les malades en mal de soins

Le neuvième Téléthon se tient jeudi 23 décembre au Liban dans un pays en proie à l'effondrement économique. L'événement, destiné à soutenir principalement des personnes n'ayant pas les moyens de se soigner, n'en prend que plus d'importance.

Publicité Lire la suite

La société libanaise vit une crise économique sans précédent et se tourne vers sa diaspora. L’association Les toits de Beyrouth, à but non lucratif, vient donc d’ouvrir une antenne en France espérant de cette manière recevoir plus de soutiens des Libanais à l’étranger.

Des patients qui ne peuvent plus payer les frais

Le mouvement est aussi à l’origine du Téléthon, créé il y a neuf ans d’après le modèle français. Il est diffusé sur la chaîne de télévision privée locale OTV. « Notre défi est beaucoup plus difficile que les autres années parce qu’il faut, sans attendre, couvrir des frais qui ne relèvent plus de l’amélioration d’une qualité de vie, parce qu’il faut juste sauver des vies, explique Dalia Dagher, fondatrice de l’association. En effet, à cause de l’évaluation de la livre libanaise, les patients qui doivent être hospitalisés ou suivre un long traitement ne peuvent plus payer les montants exigés par les hôpitaux puisque la sécurité sociale ou les assurances ne couvrent plus la totalité des frais. »

La collecte de fonds du Téléthon a donc pour objectif cette année de venir en aide aux personnes n’ayant pas accès aux soins. Une dizaine de familles a été sélectionnée pour recevoir les dons. Et le Téléthon se tiendra le 23 décembre de midi à minuit sur la télévision libanaise.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne