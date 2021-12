Arabie Saoudite: des missiles balistiques saoudiens fabriqués avec l’aide de la Chine

L’Arabie Saoudite est en train de fabriquer des missiles balistiques avec l’aide de la Chine. C’est ce qu’affirme la chaîne de télévision américaine CNN, selon laquelle les agences de renseignement des États-Unis sont informées de cette coopération entre Pékin et Riyad. Une coopération qui pourrait avoir d’importantes conséquences.

Publicité Lire la suite

L’Arabie Saoudite possède déjà des missiles balistiques de fabrication chinoise, mais selon CNN le royaume développe désormais ses propres engins avec l’aide de Pékin. La chaîne américaine publie des images satellites prises à Dawadmi, à l’ouest de Riyad, où serait installé le site de production.

L’information, si elle se confirme, illustre une fois de plus l’actuelle course aux armements au Moyen-Orient, où les monarchies du Golfe dépensent sans compter pour s’équiper et pour affirmer leur autonomie, dans une période où l’allié américain tend à se désengager.

Des missiles de fabrication saoudienne viendraient aussi compliquer encore les négociations avec l’Iran. Elles portent sur le nucléaire mais les Occidentaux et leurs alliés dans la région estiment que le programme balistique de Téhéran représente une menace et devrait aussi faire l’objet de discussions internationales.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne