Dans une Jérusalem privée de touristes, le marché de Noël tente de sauver les fêtes

Un Palestinien déguisé en père Noël gesticule sur un chameau dans la vieille ville de Jérusalem, durant les célébrations de Noël, le 23 décembre 2021. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI

Malgré la fermeture des frontières, et l’interdiction d’entrer dans le pays des touristes étrangers à cause du variant Omicron, les Palestiniens, chrétiens et musulmans, tentent de sauver les fêtes de fin d’année. Plusieurs marchés de Noël ont été organisés à Jérusalem, en ce mois de décembre. Objectif : aider les commerçants et les artisans, privés des millions de touristes et de pèlerins qui visitaient chaque année la ville sainte, avant la pandémie.