Au Liban, une ligne de soutien téléphonique pour éviter les suicides en période de fêtes

Au Liban, la population vit au rythme des crises politiques et des violences, mais aussi au rythme des pénuries et des hausses permanentes des prix. Ici, à Beyrouth, le 26 octobre 2021. © REUTERS - ISSAM ABDALLAH

Au Liban, les habitants s’apprêtent à passer de bien tristes fêtes de fin d’année. Cela fait plus de deux ans que le pays s’enfonce dans le chaos et personne ne semble plus voir de lumière au bout du tunnel. Les Libanais plongent dans la dépression et le nombre de suicides augmente. Pour faire face à cette crise de la santé mentale, une ONG a mis en place une ligne de soutien psychologique gratuite.