L'Arabie saoudite accuse l'Iran et le Hezbollah d'aider les rebelles au Yémen

Après un regain de tensions au Yemen, l'Arabie saoudite contre attaque. Riyad a lancé ce week-end une opération militaire après une attaque meurtrière sur son sol. Mais l’Arabie saoudite accuse aussi directement l'Iran et le Hezbollah de soutenir les rebelles houthis pour mener ses attaques. Des accusations déroulées dans une conférence de presse dimanche 26 décembre.

Devant des militaires, le porte-parole de la coalition expose une série de clichés aériens. On y voit l’aéroport de Sanaa. Un peu plus loin des bâtiments sont présentés comme « le siège des experts iraniens et du Hezbollah ».

L’une des preuves d’après le général Turki al Maliki de l’implication de Téhéran et son allié chiite au Yémen : « On voit ici l’utilisation de l’aéroport de Sanaa comme caserne militaire. C’est le point principal de lancement de missiles et de drones. Vous voyez là un expert du Hezbollah. Il est là pour aider les Houthis à piéger des drones pour les lancer depuis l'aéroport international de Sanaa ».

Si l’Iran reconnaît un soutien politique aux rebelles houthis, Téhéran a toujours en revanche nié fournir des armes au Yémen.

Ces derniers jours, le conflit s’est intensifié.

Ce week-end les rebelles houthis ont revendiqué un tir de missile sur le sol saoudien. Deux personnes ont trouvé la mort, une première depuis plus de trois ans.

En réponse, l’Arabie saoudite a lancé une offensive militaire. Riyad affirme avoir détruit hier plusieurs entrepôts d’armes à Sanaa. La veille une frappe près de la capitale avait tué au moins trois personnes.

Depuis le début de la guerre il y a 7 ans, et malgré l’intervention de la coalition, les rebelles houthis n'ont cessé de progresser, jusqu'à contrôler une grande partie du nord du pays

