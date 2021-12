Les corps de 16 kurdes irakiens victimes d'un naufrage dans la Manche rapatriés

C’était le 24 novembre, il y a un peu plus d’un mois : 27 personnes trouvaient la mort dans un naufrage dans la Manche. Elles tentaient de rejoindre le Royaume Uni depuis les côtes françaises. Parmi elles se trouvaient 16 kurdes d'Irak. Après une longue attente pour les familles, les corps des victimes ont été rapatriés cette nuit.

À deux heures du matin, un avion se pose sur la piste de l’aéroport d’Erbil, en Irak. À son bord, les corps de 16 victimes, dix hommes, quatre femmes, un adolescent et une enfant. Elle était âgée de sept ans.

Dans le terminal, ils sont des dizaines de proches. Pour certains, cela fait près de 48 heures qu’ils attendent ce vol, déjà reporté à deux reprises.

À la sortie de l’avion, les ambulances chargent les cercueils et prennent la route, direction Darbandikhan, Ranya, Soran et Qadrawa. C'est là, dans leurs villes d’origine que les victimes seront inhumées.

Mais avant de faire leur deuil, plusieurs questions demeurent pour les familles sur ce qu’il s’est passé cette nuit du 23 novembre 2021, et notamment sur ces appels à l’aide qu’auraient passé les migrants aux autorités françaises et anglaises.

L’un des survivants raconte qu’ils seraient restés sans réponse.

« Aucun appel n’a été exclu », répond côté français la préfecture de la Manche.

La justice française pourrait en tout cas être amenée à se prononcer. La semaine dernière, l’association Utopia 56 déposait plainte pour « homicide involontaire » et « omission de porter secours » contre le préfet et des responsables des secours français et britanniques.

