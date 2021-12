«À tout prix le sortir de là»: la sœur du Français détenu en Iran et en grève de la faim témoigne

Accusé d'espionnage, un jeune touriste Français détenu en Iran depuis un an et demi a entamé une grève de la faim, selon sa famille. La sœur de Benjamin Brière, Blandine, s'inquiète de ses conditions de détention et demande au gouvernement français d'obtenir d'urgence sa libération.

Publicité Lire la suite

Benjamin Brière, 36 ans, a été arrêté en septembre 2019 après avoir utilisé un drone de loisir pour prendre des photos, alors qu'il traversait l'Iran en touriste. Il voyageait en van depuis 2018. Accusé d'espionnage, il attend d'être fixé sur son sort dans une prison iranienne à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. L'espionnage est passible de la peine de mort dans ce pays.

« Il a entamé une grève de la faim le 25 décembre parce qu’ils lui ont refusé un appel vers nous, vers sa famille pour les fêtes qui lui avait été soi-disant normalement accordé. Donc il a entamé cette grève de la faim, pour mettre en avant l’absurdité de la situation qui n’évolue pas depuis vingt mois. Et il ne sait pas s’il pourra appeler sa famille la prochaine fois où il est censé avoir le droit », témoigne sa sœur Blandine, jointe par Muriel Paradon, du service International de RFI.

Des conditions d’emprisonnement terribles

Les conditions de vie dans la cellule sont également très difficiles. « Personne ne parle ni français ni anglais. C’est un manque d’intimité cruel parce qu’ils sont une vingtaine voire plus dans une cellule. C’est très compliqué il a des codétenus qui sont eux condamnés à mort », décrit Blandine Brière.

« Notre gouvernement fait surement ce qu'il peut pour sortir Benjamin de là, poursuit-elle. Maintenant, ce n'est plus suffisant, on en demande bien plus et encore plus maintenant que Benjamin met sa santé en danger. Qu'on sorte de cette aberration, qu'on sorte de ce délire où un touriste français qui se baladait est aujourd'hui accusé d'espionnage. Il faut à tout prix le sortir de là ! Au bout d'un an, Benjamin est toujours au fin fond de l'Iran sans aucune perspective. »

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré lundi suivre son cas avec « la plus grande attention » et avoir des « contacts réguliers » avec lui au titre de la protection consulaire. « Il a bénéficié d'une nouvelle visite consulaire le mardi 21 décembre et a été contacté par notre ambassade aujourd'hui », a ajouté le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay lors d'un point de presse électronique.

Des douzaines de binationaux incarcérés

Au cours des dernières années, la République islamique a procédé à plusieurs échanges de détenus avec des pays étrangers. L'Iran retient plus d'une douzaine de détenteurs de passeports occidentaux, pour la plupart des binationaux, ce que des ONG condamnent comme une politique de prise d'otages destinée à obtenir des concessions des puissances étrangères. Mais Benjamin Brière est le seul occidental connu détenu en Iran à ne pas avoir de passeport iranien.

En ce jour de fêtes, nous avons une pensée particulière pour Fariba détenue en Iran depuis 933 jours.

Fariba has been detained in Iran for 933 days. She's in our thought. #FreeFariba#FreeThemAll#EndHostageDiplomacy pic.twitter.com/qKtn67Z53u — Free Fariba Adelkhah (@FaribaRoland) December 24, 2021

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah est détenue depuis juin 2019 et a été condamnée en mai 2020 à cinq ans de prison pour atteintes à la sécurité nationale. Elle est aux arrêts domiciliaires depuis octobre 2020. Son compagnon Roland Marchal, également chercheur, avait été détenu avec elle avant d'être libéré en mars 2020, après que Paris eut libéré l'ingénieur iranien Jallal Rohollahnejad, dont les États-Unis réclamaient l'extradition pour violation des sanctions américaines contre l'Iran.

(Avec l'AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne