Covid-19 en Israël: une quatrième dose pour combattre le variant Omicron

Une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus est expérimentée depuis lundi 27 décembre dans un hôpital israélien. Il s’agit d'une première mondiale.

L’étude porte sur l’efficacité d’une quatrième dose du vaccin anti-covid-19, en l'occurrence le Pfizer. Elle vise un échantillon de 6 000 personnes dont 150 membres des équipes médicales de l'hôpital Sheba, situé dans une banlieue de Tel Aviv où se déroule cette expérimentation. Le but est de déterminer l’effet de ce nouveau rappel sur le niveau d’anticorps et également sur la prévention de la contagiosité.

Une nouvelle campagne vaccinale à venir

On estime que dans les jours qui viennent, après l’analyse des premiers résultats de cette étude une campagne vaccinale pourra débuter en Israël. Apparemment l’option qui sera choisie : une quatrième dose pour les plus de 70 ans, les immunodéprimés et aussi le personnel médical.

Les décisions des responsables de la santé en Israël sont souvent suivies dans de nombreux pays. Par exemple le ministère israélien de la Santé a modifié ses recommandations concernant le calendrier des injections de rappel contre le coronavirus. Et cela a été aussitôt repris notamment en France. Même au risque pour Israël d’entrer en collision frontale avec les recommandations de l’OMS, l'Organisation mondiale de la Santé. Pour les responsables israéliens, l'idée, bien sûr, est de prendre quelques longueurs d'avance sur le variant Omicron.

Israël, laboratoire l'expérimentation de la méthodologie vaccinale

Le précédent Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu est celui qui a donné le ton. Immédiatement, il a compris que paradoxalement le Covid-19 pouvait lui servir d’assurance-vie en quelque sorte. Face à trois chefs d’accusation dont celui de corruption Bibi s’est lancée dans une course éperdue contre le coronavirus. Il a ouvert en premier la porte à la vaccination de masse en Israël dès décembre 2020. Il a proposé à Albert Burla, le PDG de Pfizer un deal : les tout premiers vaccins en échange des données sur les effets des injections sur les Israéliens.

Et c’est là que le système médical israélien est entré en jeu. Un système très rodé entièrement informatisé, capable d’assurer le suivi des patients et de transmettre en temps réel les données au géant pharmaceutique Pfizer. L’équipe mise sur pied par Naftali Bennett a du mal à suivre sur cette lancée. D’abord parce qu’Israël n’est plus le pays le mieux vacciné au monde. Et aussi parce que étant le premier à avoir vacciné sa population, Israël est aussi le premier pays à voir le taux d’immunisation diminuer face aux nouveaux variants. En Israël, une fois de plus, politique et santé sont étroitement liées.

