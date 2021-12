Émirats arabes unis: la semaine de travail de 4 jours et demi entre en vigueur

Aux Émirats arabes unis, la nouvelle semaine de travail entre en vigueur à partir de ce samedi 1er janvier. Le week-end passe ainsi de vendredi-samedi à vendredi midi-dimanche. Officiellement, cette mesure ne s‘applique qu‘au secteur public, mais le ministre émirien des Ressources humaines, Abdulrahman al-Awar, avait incité les entreprises privées à suivre le mouvement.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

C‘est une première dans la péninsule arabique. Le gouvernement émirien a certes accordé une certaine « flexibilité » au secteur privé pour appliquer ou non cette nouvelle semaine de travail. Mais les écoles et les banques ont par exemple déjà annoncé leur alignement sur ce nouveau rythme. Les entreprises devraient donc pour la plupart suivre.

« On ne va pas avoir le choix avec les écoles, ça va être trop compliqué pour les gens qui ont une famille ou des enfants, souligne Julie Leblan, une entrepreneure française basée à Dubaï. C‘est pour ça qu‘on a décidé de changer. De toute façon, on suit le gouvernement. C‘est beaucoup plus simple. »

Dans la fonction publique, la nouvelle semaine de travail ne dure que quatre jours et demi. Libre aux entreprises d‘appliquer aussi ce changement. Il nécessite en tout cas quelques ajustements.

« Du lundi au jeudi, on va travailler au bureau, poursuit Julie Leblan. Et on donne le vendredi à la maison. Pour les musulmans, ils vont avoir deux heures pour aller prier s‘ils veulent. »

Alignement sur le reste du monde

Ce nouveau rythme de travail a été décidé par les autorités dans un souci de « compétitivité » économique. Mais le marché de certaines entreprises se concentre sur la région où le week-end est toujours figé au vendredi-samedi. Comme en Arabie saoudite par exemple. « Le souci c‘est qu‘effectivement le dimanche, c‘est un jour travaillé en Arabie saoudite. Mais par contre ce qui est bien, c‘est que ça nous aligne avec le reste du monde, l‘Europe, l‘Australie, etc. », commente Julie Leblan.

Lorsqu‘en 2006, les Émirats arabes unis avaient modifié leur week-end du jeudi-vendredi au vendredi-samedi, l‘Arabie saoudite avait attendu six ans avant d‘opérer un tel changement.

