Égypte: revenus records en 2021 pour le canal de Suez

Le canal de Suez a battu plusieurs records en 2021, a annoncé son président, l'amiral égyptien Oussama Rabie : record de navires, record en tonnage, et surtout record de revenus, avec plus de cinq milliards et demi d'euros.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Quelque 20 694 navires transportant près d'un 1,3 milliard de tonnes de marchandises, soit 10% du commerce mondial, ont transité par le canal de Suez en 2021, contre 18 830 l'année précédente.

Cela représente plus de 56 navires par jour, note l'Autorité du canal de Suez (SCA).

Un record qui aurait été encore plus important, si le canal n'avait pas été fermé pour une semaine en mars, à cause du porte-conteneur Ever Giver, qui s'était échoué et avait bloqué la voie d'eau internationale.

Plus importants encore pour les autorités égyptiennes : les 5,5 milliards d'euros de droits de passage payés par les navires, 13% de plus qu'en 2020 et presque 3% du produit national brut égyptien. C'est le chiffre d'affaires « le plus haut » jamais enregistré pour cette voie maritime.

De quoi conforter les autorités égyptiennes, qui ont augmenté pour 2022 les droits de passage de 6% pour la plupart des navires.

On reste toutefois bien en deçà du doublement de recettes d'ici à 2023, prévu lors des travaux d'élargissement du canal. Ces derniers avaient coûté plus de sept milliards d'euros en 2015.

